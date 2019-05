Rapport: E-handeln i Norden växer snabbast i världen

Mobiltelefonen är det kommunikationsmedel som ökar mest inom globala e-handel - antalet köp med mobilen ökade under första kvartalet med 34 procent, medan köp med surfplattor och datorer bara växte 2 respektive 3 procent. Denna trend har sett ungefär likadan ut under de senaste kvartalen. Sett till de samlade e-inköpen stod mobilerna och datorerna under kvartalet för första gången för lika stora delar: 46 procent vardera, medan surfplattorna stod för resterande 8 procent.

Under kvartalet spenderade en genomsnittlig e-handelskund 2:97 dollar per besök på en shoppingsajt. Även mätt på detta sätt sticker Norden ut, med ett snittinköp på 3:93 dollar per sajtbesök under första kvartalet.