Räntor & valutor: Trumps tullhot sänke på fredagen

Vid svensk stängning var den tyska tioåriga benchmarkräntan 3 punkter ned till rekordlåga nivåer på -0,20 procent, medan den italienska motsvarigheten efter att ha stigit tidigare under dagen var ned 1 punkt till 2,72 procent på grund av osäkerhet kring landets inrikespolitiska läge. Italiens BNP reviderades dessutom ned till plus 0,1 procent för första kvartalet från kvartalet före, från preliminärt plus 0,2 procent.

Noteras kan att den grekiska tioårsräntan sjönk under 3 procent, till 2,87 procent vid svensk stängning. Den amerikanska tvåårsräntan gick under 2 procent och handlades vid 1,98 procent vid svensk stängning.

Den svenska tioåringen slutade 3 punkter lägre på 0,09 procent.

Marknadssentimentet präglades fortsatt av oro för att handelskriget mellan USA och Kina ska leda till recession.

Och som lök på laxen meddelade USA:s president Donald Trump under natten mot fredagen på Twitter att USA kommer att införa importtullar på alla varor från Mexiko så länge strömmen av illegala migranter fortsätter att strömma in till USA. Tullarna kommer att höjas gradvis, från 5 procent från den 10 juni till som högst 25 procent den 1 oktober om inte Mexiko vidtar omedelbara åtgärder.

Trump hade flaggat för att han skulle komma med en viktig nyhet om Mexikogränsen tidigare på torsdagen, men beskedet överraskade ändå finansmarknaderna, och den mexikanska peson föll kraftigt, USA-räntorna föll med ytterligare 3-4 punkter och dollarn pressade mot japanska yen.

Den tioåriga USA-räntan handlades på fredagen kring 2,16 procent, att jämföra med över 2,50 procent i början av maj.

Statistik på eftermiddagen visade att de amerikanska inkomsterna ökade med 0,5 procent i april, medan konsumtionen steg 0,3 procent. Väntat var 0,3 respektive 0,2 procent, enligt Reuters.

Index för kärninflationen, (core PCE), steg 1,6 procent jämfört med samma månad året innan, exakt som väntat, men dock fortsatt klart under Feds 2-procentmål.