Räntor vände upp efter hopp om handelssamtal

Den svenska tioårsräntan stängde 2 punkter högre på -0,04 procent, medan den tyska var upp 3 punkter till -0,36 procent.

Generellt fortsatte stämningen på finansmarknaderna att präglas av olika turer rörande USA och Kina.

På onsdagen kom beskedet att USA:s representanthus röstade om lagstiftning som stöttar demonstranterna i Hongkong, och som Donald Trump väntas skriva under. Marknadsaktörer påpekade att friktionen mellan de två länderna nu börjar spridas från handel till frågor om Kinas mänskliga rättigheter.

Kina har fördömt förslaget och hotat med motåtgärder, men något senare under kvällen förklarade Vita husets talesperson Judd Deere att samtalen med Kina fortgår och att det har gjorts framsteg, rapporterade Fox News.

Under natten rapporterade Bloomberg News att Kinas chefsförhandlare och vice premiärminister Liu He är försiktigt optimistisk till chanserna att nå ett ”fas ett”-handelsavtal med USA och på torsdagen uppgav Wall Street Journal att He har bjudit in USA:s chefsförhandlare Robert Lighthizer och finansminister Steven Mnuchin till Kina för fortsatta samtal. Nyheten fick räntor och börser att stiga.

Protokollet från Fed-mötet i oktober, som publicerades på onsdagskvällen, bekräftade som väntat att styrräntorna troligtvis kommer att ligga stilla den närmaste tiden.

Fed beslutade vid mötet att sänka intervallet för styrräntan Fed funds till 1,50-1,75 procent, vilket var den tredje sänkningen under 2019.

OECD skrev i sin höstprognos att de globala utsikterna är fortsatt dämpade, med ökade nedåtrisker. Det finns allt fler tecken på att den cykliska nedgången får fäste, med en inbromsning i nästan alla ekonomier i år och stagnerande global handel.

Den globala tillväxten väntas uppgå till 2,9 procent i år och 2,9 procent nästa år, efter en ökning med 3,5 procent 2018. Under 2021 väntas en tillväxt på 3,0 procent.