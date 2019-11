Räntor & valutor: Uppåt för pundet efter Farages Tory-bjudning

Yuanen tappade något till strax över 7-nivån mot dollarn på måndagen. Nyutlåningen i Kina uppgick till 661 miljarder yuan i oktober, under väntade 800 miljarder.

Politiken överskuggar data men noteras kan att BNP ökade 0,3 procent tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal, en förbättring från andra kvartalets -0,2 men under väntade +0,4 procent. Industriproduktionen för september överraskade också något på nedsidan.

”Detta innebär att marknaden i detta läge kommer att prisa in att de konservativa får en majoritet. Det är en sorts 'pundet upp 1 procent i dag'-nyhet”, sade Jordan Rochester på Nomura International till Bloomberg News.

Euron stärktes något under måndagen. Christine Lagarde ska på onsdagen hålla sitt första möte med ECB-rådet, och väntas då möta krav på omedelbara förändringar hur rådet arbetar, enligt Financial Times. Bland annat finns önskemål om att alla möten ska utmynna i formell omröstning (nu görs det bara om chefen initierar det) och ett löfte från chefen att inte förekomma framtida beslut i sin signalering.

”Slutsatsen är att de penningpolitiska lättnaderna från PBOC hittills inte förhindrat kredittillväxten från att avta. Vi tror att centralbanken behöver lätta på penningpolitiken mer aggressivt kommande månader för att få till en vändning och förhindra ekonomin från att bromsa in för kraftigt”, skrev Capital Economics.

”Om den går igenom 2-procentsnivån så kan det sannolikt innebära mer dollarstyrka mot lågränte(valutor), särskilt i dollar/yen där korrelationen med amerikanska räntor är hög”, skrev Chris Turner på ING i en kommentar enligt Bloomberg News.

Under veckan är många Fed-ledamöter ute på banan, och bland de intressantare blir vicechef Richard Clarida på tisdagen, chefen Jerome Powell på onsdagen och chefen för New York, John Williams, på torsdagen. Prissättningen i Fed funds-terminerna pekar mot en låg sannolikhet, under 10 procent, att Fed sänker igen i december, enligt Bloomberg News beräkningar.

Den norska kronan tappade 3 öre mot euron. Den norska kärninflationen låg kvar på 2,2 procent, väntat var 2,3 procent. Det var också under Norges Banks prognos.

”Svagare inflations- och tillväxtdata kommer att motverkas av den mycket svaga kronan, vilket sammantaget gör att nästa månads uppdatering av Norges Banks penningpolitiska utsikter kommer att förbli oförändrade”, skrev Oxford Economics i en kommentar.