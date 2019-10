Räntor & valutor: Tvivel om brexitavtal bromsar pundrusning

Pundet stärktes på tisdagseftermiddagen över 1,28-nivån mot dollarn, sjönk tillbaka i omgångar för att sedan åter klättra till 1,2830 på onsdagen, netto 1,7 procent upp.

Samtalen mellan Storbritannien och EU-företrädare fortsätter och enligt vissa går de framåt, enligt andra återstår mycket jobb och flera stora hinder.

Ett av de största tycks vara nordirländska DUP:s tvivel om brexitavtalet och om det går att förverkliga. Bland annat sade DUP-ledaren Arlene Foster att talet om att DUP accepterat villkoren var ”nonsens”, samtalen fortsätter.

”Det ser ut som att ett avtal arbetas fram men alla som arbetar med EU vet att dessa avtal sker i sista stund. Det ser mer sannolikt ut att vi kommer behöva en senareläggning (av brexit)”, sade Kit Juckes på Societe Generale till Reuters.

Oavsett vilket har marknaden tagit fasta på att riskerna för en hård brexit den 31 oktober minskat, vilket även bidragit till stigande räntor överlag i Europa. Bland annat har den tyska tioåriga statsobligationen stigit 8 punkter på två dagar.

Brittiska data på onsdagen visade att KPI-inflationen var oförändrad på 1,7 procent i september, under väntade 1,8 procent. Även producentpriserna kom in något lägre än väntat, men det hamnar lite i skymundan av den allt överhängande brexitfrågan just nu, även för Bank of England.

Euron fick en tillfällig skjuts av uppgifter om att motståndet inom tyska CDU mot finanspolitiska stimulanser vid en nedgång skulle ha mjuknat. Dessa uppgifter har i omgångar gett stöd åt euron, då Tyskland setts som en nyckel för kraven på att finanspolitiken ska kunna understödja penningpolitiken som börjar få ont om utrymme att stimulera mer.

ECB-rådsledamoten Klaas Knot sade på onsdagen att utmaningarna inom euroområdet kräver en översyn av hur ECB agerar och ett omtag av Stabilitets- och tillväxtpakten, kanske med mer fokus på skuldnivåer än underskottsnivåer.

”Mer effektiv finanspolitisk stabilisering kan ha potentialen att göra ECB:s jobb betydligt lättare”, sade han enligt Bloomberg News.

Inflationen i euroområdet sjönk till 0,8 procent i september från 0,9 procent i augusti enligt definitiva data, väntat var en oförändrad nivå. Energipriserna drar ned, och kärninflationen steg till 1,0 från 0,9 procent, i linje med det preliminära utfallet.