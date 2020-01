Räntor & valutor: Svensk tioårsränta upp i det förbättrade riskklimatet

Asiatiska börser steg under natten och europeiska index har öppnat på plus. Priset på olja och guld har samtidigt sjunkit tillbaka till följd av att tonläget mellan USA och Iran dämpats. USA:s president Donald Trump sade på onsdagskvällen att Iran nu tycks ha backat efter USA:s attack som dödade generalen Qassem Soleimani. Han varnade den iranska regimen för en upptrappning och påpekade att USA kommer att införa nya sanktioner mot landet.

Den kinesiska yuanen, som hela tiden under 2020 har hållit sig under 7-strecket mot dollarn, har stärkts till 6:93 mot dollarn. Inflationstakten i Kina låg kvar på 4,5 procent i december, under väntade 4,7 procent. Till uppgången bidrog bland annat en ökning i fläskpriser med 97 procent som en följd av svinpesten. Inflationen exklusive livsmedel är mer begränsade 1,3 procent.

”Inflationen börjar bli allt mindre av en begränsning för policylättnader. Detta eftersom fläskpriserna har varit den främsta drivkraften för högre KPI-inflation de senaste månaderna och om de stabiliseras så kommer uppgången på grund av baseffekter att vara tillfällig”, skrev Goldman Sachs i ett marknadsbrev enligt Reuters.

Under torsdagsmorgonen har det meddelats att Kinas vice premiärminister Liu He kommer att åka till Washington den 13-15 januari för att underteckna ”fas ett”-handelsavtalet med USA.

Morgonen och förmiddagen har bjudit på tysk statistik i form av bättre industriproduktion än väntat för november. Samma månads export och import var dock lägre än snittförväntan i Bloomberg News analytikerenkät. Branschorganisationen VDMA:s industriorderstatistik visade på en minskning om 15 procent i november, från samma månad 2018. VDMA:s chefekonom Ralph Wiechers sade en kommentar att de senaste månadernas negativa utveckling fortsatte.