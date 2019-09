Räntor & valutor: Starkare pund, räntor upp

Tillträdande ECB-chefen Christine Lagarde sade inför EU-parlamentet på onsdagen att penningpolitiken måste förbli ackommoderande under en lång tid för att återföra inflationen till prisstabilitetsmålet. Riskerna kommer huvudsakligen från omvärlden, och hon lovade att vara på tå för att bekämpa en inflation som är för låg, men betonade också att de måste vara medvetna om sidoeffekterna av den förda policyn.

"Pundet har lyckats återta lite förlorad mark mot euron och dollarn då investerare prisar in mindre sannolikhet för en hård brexit, eller bara ta hem lite vinster på sina korta pundpositioner. Johnsons plan att ta Storbritannien ut ur EU utan ett avtal den 31 oktober har blivit rätt osannolik", sade Valentin Marinov på Credit Agricole till Bloomberg News.

Kanadadollarn stärktes efter att Bank of Canada lämnat oförändrat. Tillväxten har varit bättre än väntat och inflationen på målet, men riskerna har ökat. Ändå ser den nuvarande stimulansnivån som fortsatt lämplig.

Fed-chefen i New York, John Williams, noterade försvagningen i industridata, vilket speglar en inbromsning i den globala tillväxten och osäkerhet relaterad till handel och geopolitiska risker.

Nedgången kom efter tisdagens data, där ISM:s industriindex sjönk under det viktiga 50-strecket för första gången på tre år, till 49,1, och nedgången bland delindex var bred.

Det bidrar till att dämpa inflationen, som väntas ligga på eller under 1,5 procent under prognosperioden, något som kan innebär att inflationsförväntningarna riskerar att fastna under 2-procentsmålet.