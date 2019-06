Räntor & valutor: Små rörelser inför G20-mötet

Amerikanska statspappersräntor sjönk något efter svensk stängning på torsdagen och noterade därefter endast mindre rörelser på fredagen. Vid svensk stängning noterades tioårsräntan till 2,01 procent, 2 punkter lägre än vid samma tid på torsdagen.

USA-data på fredagen visade att de privata inkomsterna steg 0,5 procent i maj, över väntade +0,3 procent, samtidigt som privatkonsumtionen steg 0,4 procent, vilket var i linje med prognos. Kärninflationen, enligt core PCE-måttet, var samtidigt oförändrad på 1,6 procent, vilket också var i linje med förväntningarna.

Capital Economics noterade i ett kundbrev att statistiken pekar mot att privatkonsumtionen kan öka med 3,8 procent uppräknat i årstakt under andra kvartalet. Det skulle vara en "hyggligt" uppgång från 0,9 procent under första kvartalet, men inte tillräckligt för att kompensera negativa effekter från utrikeshandeln. Capital Economics bedömer nu, utifrån tillgängliga data, att BNP-tillväxten dämpas till 1,7 procent under andra kvartalet, från 3,1 procent första kvartalet.

PMI-index för Chicago sjönk till 49,7 i juni från 54,2 i maj. Det var betydligt lägre än väntade 53,1 och den lägsta noteringen för indexet sedan februari 2016, vilket bidrar till ökande farhågor om att även det nationella ISM-indexet, på måndag, ska visa på en tydlig försämring i den amerikanska industrikonjunkturen.

Definitiva Michiganindex för juni kom in på 98,2, vilket var något högre än preliminärt rapporterade 97,9 men samtidigt lägre än de 100,0 som var det definitiva majutfallet. Inflationsförväntningarna kom samtidigt in något högre än i den preliminära junimätningen, men ändå klart lägre än i maj.

Euron stärktes något mot dollarn på fredagen efter indikationer på starkare pristryck än väntat i euroområdet i juni, europeiska statspappersräntor noterade dock mestadels blygsamma rörelser.

Preliminära juni-data visade att HIKP-inflationstakten i euroområdet var oförändrad på 1,2 procent jämfört med i maj, vilket var i linje med konsensusprognosen. Däremot steg kärninflationstakten samtidigt till 1,1 procent, från 0,8 procent i maj, vilket var högre än väntade 1,0 procent.

Euron stärktes dock redan innan EMU-statistiken, drivet av att preliminära data från Frankrike på morgonen gett en vink om att statistiken för hela euroområdet kunde komma in högre än väntat.