Räntor & valutor: Ny press på amerikanska räntor

På torsdagen rådde viss optimism, bland annat efter positiva Kina-data, men handelspessimismen fick ny näring på fredagen. Bloomberg News rapporterade att USA håller inne med ett beslut om att tillåta licenser för amerikanska företag att återstarta affärerna med kinesiska Huawei, eftersom Kina upphört med köpen av amerikanska jordbruksprodukter.

"Nyheten om Huawei utlöste uppgången i yenen. Detta är en påminnelse om att handelsdispyten mellan USA och Kina förblir en risk, och att denna risk inte avtar", sade Junichi Ishikawa på IG Securities till Reuters.

Japans tillväxt överraskade däremot positivt på fredagen. BNP steg 0,4 procent under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, över väntade 0,1 procent. Den inhemska efterfrågan ökade 0,7 procent, med den privata efterfrågan upp lika mycket.

"BNP steg snabbare än vad de flesta hade väntat sig under andra kvartalet och detaljerna var otvetydigt starka. Och medan ekonomin kommer att förlora momentum efter momshöjningen i oktober så förblir vår syn att Bank of Japan kommer att hålla policyhållningen oförändrad under överblickbar framtid", skrev Capital Economics i en kommentar.