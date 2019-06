Markant fall för dollar och amerikanska räntor

Sysselsättningen i USA steg med endast 75.000 personer i maj, klart under väntade 185.000 enligt Reuters. Samtidigt reviderades utfallen för de föregående två månaderna ned med totalt 75.000 personer.

Arbetslösheten var visserligen oförändrad på 3,6 procent i maj jämfört med i april, i linje med prognos, men lönerna ökade endast 3,1 procent jämfört med maj 2018 (väntat 3,2, april 3,2) den genomsnittliga arbetstiden stannade på 34,4 timmar per vecka (väntat 34,5).

RDQ Economics noterar i ett kundbrev att inklusive revideringarna av utfallen för mars och april innebär jobbrapporten för maj nolltillväxt för sysselsättningen jämfört med hur bilden såg ut före rapporten, samtidigt som löneökningstakten sjönk på årsbasis.

RDQ-ekonomerna påpekar dock att den genomsnittliga sysselsättningstillväxten under de tre senaste månaderna ändå har varit relativt goda 151.000 per månad, väl över den genomsnittliga ökningstakten i arbetskraften det senaste året, plus 82.000 per månad. Dessutom sjönk måttet för undersysselsatta (U6) till 7,1 procent i maj från 7,3 procent i april, och det var den lägsta nivån för det måttet sedan december 2000.

Det gör att RDQ-ekonomerna inte räknar med att Fed kommer att låta jobbrapporten tvinga fram en räntesänkning redan i juni. Ledamöterna lär dock diskutera frågan, i synnerhet om även KPI-data för maj (den 12 juni) skulle visa en nedgång för kärninflationen.

Den amerikanska tvåårsräntan sjönk i alla fall 9 punkter omedelbart efter jobbstatistiken, till strax under 1,78 procent, samtidigt som tioårsräntan sjönk 6 punkter, till drygt 2,05 procent. Vid svensk stängning hade dock nivåerna stigit till 1,80 respektive 2,07 procent.

Dollarn försvagades samtidigt omkring 50 cent mot euron och närmare 0,6 yen mot den japanska valutan, men även USA-valutan hämtade tillbaka något av fallet när Wall Street öppnade med fortsatta uppgångar.

Terminsmarknaden hade före jobbstatistiken prisat in närmare 70 procents sannolikhet för att Fed kommer att sänka styrränteintervallet vid FOMC-mötet i juli, enligt CMEGroups noteringar, och strax efter jobbstatistiken hade den prissatta sannolikheten ökat till närmare 80 procent, med en drygt 20-procentig sannolikhet för att ränteintervallet då ska ha sänkts med 50 punkter.

Sannolikheten för en räntesänkning med 25 punkter redan vid junimötet ökade samtidigt till drygt 30 procent, från knappt 17 procent tidigare.

Marknadens fokus låg i övrigt fortsatt på handelskonflikterna. Hotet om Mexikotullar från måndag ligger kvar, och enligt vicepresident Micke Pence är huvudscenariot fortsatt att de kommer att införas. Samtalen har inte gjort tillräckliga framsteg men väntas fortsätta på fredagen.