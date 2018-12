Räntor & valutor: Kronan stärktes på positiv statistik

Isaksson tillade att BNP antagligen kommer att återhämta sig under fjärde kvartalet efter en dipp kvartalet före, även om denna återhämtning sannolikt blir mindre än den starka oktoberstatistiken antyder.

Produktionsvärdet i hela näringslivet steg i oktober med 1,1 procent från föregående månad och med 4,6 procent jämfört med samma månad året före. Väntat var ett oförändrat produktionsvärde under månaden och +2,2 procent i årstakt, enligt SME Direkts prognosenkät.

Efter rejäla börstapp och räntenedgångar i USA på tisdagen var det en viss återhämtning i Asien under natten, men de europeiska börserna lyste mestadels rött på onsdagen.

Bank of Canada lämnade som väntat sin styrränta oförändrad på 1,75 procent på onsdagen och noterade en dämpning i den globala tillväxten, svagare utsikter för oljesektorn, en snabbare dämpning i inflationen, nedgång för investeringarna och nedrevidering av tidigare produktionsdata.

"Mätt tvärsöver tjänster, tillverkningsindustri och byggsektorn antyder undersökningsresultaten att takten i den ekonomiska tillväxten har stagnerat", sade han och tillade att undersökningarna så här långt är förenliga med en BNP-tillväxt på 0,1 procent under fjärde kvartalet, med stöd av den expansion som noterades i november.

Chris Williamsson, chefekonom på Markit, sade i en kommentar att även om det definitiva utfallet var högre än det preliminära så pekar det ändå mot en modest BNP-tillväxt på runt 0,3 procent under fjärde kvartalet.

Det sammanvägda indexet för industrin och tjänstesektorn (composite) från euroområdet kom in på definitiva 52,7 i november, ner från 53,1 i oktober, men upp från preliminära 52,4.

På valutamarknaden stärktes kronan med drygt 3 öre till 10:19 mot euron, men tappade 1 öre till 8:99 mot dollarn. Senast kronan handlades under 10:20 var i mitten på juni.

Pundet hämtade sig något till strax över 1:27-nivån mot dollarn, efter att under natten ha sjunkit under denna nivå. Parlamentsdebatterna fortsätter och Theresa May ser ut att få det allt svårare att få igenom sitt brexitavtal, med stor osäkerhet om det finns en "Plan B" och vad den i så fall skulle innebära.