Räntor & valutor: Kronan stärks mot euron

”Mot euron har kronan handlats i ett spann mellan 10:90 och 10:60 där den tekniskt viktiga stödnivån 10:60 bröts under morgonen vilket kan ha triggat vissa stopp loss. En höjning från Riksbanken i december är inprisad, framöver blir det att se om de positiva tecknen kring konjunkturen och ett handelsavtal håller i sig”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Under förmiddagen har tyska IFO-indexet för november kommit in ungefär som väntat och har endast medfört begränsade rörelser på marknaden. Tyska och svenska räntor uppvisar begränsade rörelser jämfört med nivåerna vid svensk stängning på fredagseftermiddagen. Amerikanska räntor har samtidigt stigit 1-3 punkter. Måndagens USA-statistikagenda är skral, även om Dallas Fed-index publiceras.

Under helgen har den tidigare borgmästaren i New York och grundaren av Bloomberg News, Michael Bloomberg, gett sig in i den demokratiska presidentkandidatskampen. Han erbjuder sin egen blandning av politiska åsikter i mitten och erfarenhet från näringslivet, som borgmästare och filantrop. 77-åringen har kallat USA:s nuvarande president Donald Trump för ”ett existentiellt hot mot vårt land och våra värderingar” med en varning om att USA kanske aldrig kan återhämta sig om Trump får fyra år till på presidentposten.