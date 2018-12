Räntor & valutor: Korta räntan sjönk, kronan stärktes efter räntehöjning

Nordea noterade att Riksbankens budskap totalt sett var liter mer duvaktigt än väntat och att räntebanan drogs ner mer än väntat. De tror att kärninflationen ska stiga tillfälligt under vintern i spåren av en svagare krona och högre livsmedelspriser, men "fönstret för räntehöjningar håller hursomhelst på att stängas för Riksbanken".

Handelsbankens bild av den globala ekonomin är inte lika optimistisk som Riksbankens och det signalerar en risk för att reporäntan ligger stilla under hela 2019.

"Dagens höjning följdes av något duvaktiga toner och en något lägre räntebana. Prognosen indikerar omkring två räntehöjningar per år med 25 punkter varje gång", skrev Swedbank, medan SEB tyckte att den sänkta räntebanan indikerar att direktionen kommer gå mer gradvis fram än man tidigare trott och tror nu på en första höjning i oktober 2019 från tidigare juli.

Han ville avvakta ytterligare information och gå försiktigt fram med oförändrad ränta under ännu en tid.

Riksbanksdirektionen var oenig om räntebeslutet. Per Jansson reserverade sig mot såväl räntebeslut som ränteban och hänvisade till den stora osäkerheten som fortsätter att finnas kring styrkan i den mer varaktiga inflationstakten och ser mot den bakgrunden inget behov att höja räntan i dagsläget.

Samtidigt som Riksbanken höjde räntan för första gången på drygt sju år flaggade de för att räntehöjningarna blir färre än tidigare prognos. Nästa räntehöjning väntas under andra halvåret 2019.

Statistik på eftermiddagen visade att Philadelphia Fed index kom in på 9,4 i december, vilket var under förväntningarna på 15,0, enligt Reuters enkät bland analytiker. Utfallet var det lägsta sedan i augusti 2016 och satte förnyad press på dollar/yenkursen.

Fed-chefen Jerome Powell sade vid en pressträff att den amerikanska ekonomin har utvecklats starkt det senaste året och det gäller även i dag, men sedan septembermötet har det också kommit in vissa korsströmmar i ekonomin.

Under förmiddagen visade brittisk statistik att detaljhandeln, inklusive bensin, var betydligt starkare än väntat i november och steg med 1,4 procent i stället för en väntad ökning med 0,3 procent, enligt Reuters prognos. Även exklusive bensin var försäljningen klart högre än väntat, +1,2 procent mot väntade +0,2 procent.

Bank of England lät, precis som väntat, sin styrränta ligga stilla på 0,75 procent.

Noteras kan även att Brent-oljan föll under 55 dollar per fat under förmiddagen, för första gången sedan i september 2017.