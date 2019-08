Räntor & valutor: Fortsatt lägre räntor medan dollarn försvagas marginellt

Donald Trump bjuder återigen på en ny vändning i handelskonflikten och sammanbinder ett handelsavtal med en human lösning av Hongkong protesterna. Samtidigt bjuder han in Kinas president Xi Jinping till ett personligt möte.

Nyheterna fick dock inte amerikanska räntor att studsa upp nämnvärt under morgonen utan har fortsatt falla, under vingarna på den rådande konjunkturoron. Den 30 åriga statsobligationsräntan handlar nu under en ränta om 2 procent, samtidigt som räntegapet mellan två- och tioåringen återigen inverterat. Tioåriga räntan har sedan onsdagens svenska stängning fallit 5 punkter, den tvååriga har fallit 3.

Trumps kommentarer kommer timmar efter att USA sagt att de var "djupt oroade" över rapporter om en rörelse av kinesiska paramilitära trupper längs Hongkongs gräns och varnade att en kränkning av landets territorium, riskerar Hongkongs status under en rad amerikanska lagar.

USA-börserna föll under onsdagen och Asienbörserna följer med på torsdagsmorgonen. Det breda Japanska Topix-index befinner sig i skrivande stund ned 1,3 procent.

"Vi rör oss mot en recession och centralbanker har inte mycket ammunition att parera det… Den stora chocken från handelskriget har helt enkelt slagit tillbaka vad centralbanker gjort, och det är lite av signalerna från räntekurvans invertering", sade Nader Naeimi, vid AMP Capital Investors Ltd, till Bloomberg News.

Dollarn har under natten upplevt en marginell försvagning mot både yen och euro.

Yuanens fixing mot dollarn sattes av kinesiska centralbanken, PBOC till 7:022, en förstärkning mot gårdagens fix av 7:031.

Den brittiske oppositionsledaren Jeremy Corbyn uppmanar konservativa politiker att stötta honom att blockera ett avtalslöst brexit.

I ett brev till oppositionspolitiker samt en rad seniora konservativa som motsatt sig en oordnad brexit, säger Corbyn att hans "strikt tidsreglerade temporära regering" skulle fördröja brexit och orkestrera ett nyval.