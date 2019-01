Räntor och valutor: Räntorna faller medan dollarn stärks

Den brittiska industriproduktionen visade en nedgång på 0,4 procent under november jämfört med oktober, under väntade +0,2 procent. Tidigare har industriproduktionen i såväl Tyskland, Frankrike, Italien som Spanien samtliga kommit in sämre än redan lågt ställda förväntningar.

"Detta indikerar att nästa veckas utfall för den samlade industriproduktionen i euroområdet sannolikt visar en nedgång med 1,5 procent, vilket mycket troligt resulterar i ännu ett dämpat kvartal för industriproduktionen", skrev Oxford Economics i en kommentar.

ECB-rådsledamoten Francois Villeroy de Galhau sade att en inbromsning inte är detsamma som en nedgång, men betonade samtidigt raden av risker och efter det avslutade QE-programmet ser han inga skäl att skynda in i nästa steg.

"Vi behöver inte ge någon ny indikation om tidtabellen eller storleken mellan nu och i vår, då vi kommer att förfina ordningen beroende på ekonomiska data", sade han enligt Bloomberg News.

Kollegan Ewald Nowotny räknar heller inte med några stora policyförändringar den närmaste framtiden, medan Jozef Makuch noterade att euroområdets tillväxt bromsar in och att indikatorer trendar nedåt, men att ECB fortsatt har alla instrument på bordet vid behov.

Vad gäller det generella risksentimentet råder fortsatt försiktig optimism om handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Enligt Bloomberg News ska en delegation med Kinas vice premiärminister Liu He i spetsen resa till USA den 30-31 januari för fortsatta samtal.

Däremot fortsätter shutdown, nedstängningen av delar av den statliga verksamheten i USA, och kommer på lördagen att sätta nytt rekord med 22 dagar.

Denna fråga har ännu inte satt så mycket avtryck på marknaden men kan komma att göra det framöver, dels då det alltmer börjar påverka olika verksamheter och konsumtionen, dels då det är olycksbådande inför den större och viktigare frågan om skuldtaket som åter blir aktuell fram emot mars.

Donald Trump sade på torsdagen att han "högst troligt" kommer att utlysa nationellt nödläge gällande landets södra gräns om hans administration inte kan nå ett avtal med kongressen om finansiering av muren mot Mexiko. Därmed skulle medel kunna tas från annat håll, i stället för de 5,7 miljarder dollar som kongressen sagt nej till.