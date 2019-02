Räntor och valutor: Pundet tappar efter svagt tjänste-PMI

Kronan har tappat något under förmiddagen medan svenska räntor är svagt upp.

"En sådan svag start på året skulle betyda att nuvarande konsensus om en BNP-tillväxt på 1,5 procent under 2019 troligen kommer att revideras ned, och därmed leda till mer duvaktiga signaler från ECB", sade han.

Fokus närmast ligger på Donald Trumps "State of the Union"-tal. Wall Street Journal skriver att presidenten troligen kommer att försöka slå an en ton av nationell enighet i spåren av bland annat budgetbråken. Trump överväger samtidigt att använda den nationella säkerheten som skäl till att skapa finansiering för muren mot Mexiko.

Marknaderna letar i första hand nya signaler i de pågående handelsförhandlingarna med Kina.

På måndagskvällen var Fed-chefen Powell och vice-chefen Clarida på en informell middag i Vita huset med president Trump och finansministern Mnuchin. Enligt ett pressmeddelande från Fed upprepade Powell budskapet från förra veckans presskonferens i samband med policymötet.

Loretta Mester, Fed-chef i Cleveland (inte röstande i FOMC och sedd som mer hökaktig), sade att Fed fortfarande kan gå tillbaka till att höja räntan även om ett antal risker mot utsikterna om en fortsatt tillväxt över trend har ökat.