Räntor och valutor: Pundet rör sig i sidled inför Mays plan B

"Dollarn gynnas just nu av rollen som säker hamn", sade Esther Maria Reichelt, valutastrateg vid Commerzbank, till Reuters.

"Fed kan dämpa effekten av en svagare ekonomi med penningpolitiska verktyg… skydda USA relativt väl från svagare global tillväxt och att göra dollarn till förstahandsvalet bland valutor", sade hon.

Statistik från Kina på måndagsmorgonen bekräftade en inbromsning i ekonomin, men bjöd inte på några negativa överraskningar.

Tillväxttakten i BNP sjönk till 6,4 procent under fjärde kvartalet från 6,6 procent under tredje kvartalet, och även om det var i paritet med det svagaste kvartalet under finanskrisen (+6,4 procent första kvartalet 2009) så var det i linje med konsensusprognosen.

Decemberdata över industriproduktionen och detaljhandeln kom samtidigt in något bättre än väntat i december, +5,7 respektive +8,2 procent jämfört med december 2017.

Beslutsfattare har lovat mer stöd i år för att minska risken för stora jobbförluster, men har uteslutit den sortens "flodvåg av stimulanser" som man tidigare har förlitat sig på och som snabbt lyft tillväxten men samtidigt skapat stora skulder.

"Regeringen har möjlighet att stötta ekonomin. De kan öka infrastrukturinvesteringarna och sänka bankernas reservkrav. Så vi behöver inte oroa oss för investeringarna", sade Naoto Saito, chef vid analyshuset Daiwa Institute of Research, till Reuters.

Kinas nationella statistikbyrå (NBS) sade i en kommentar att Kina bidrog med nära 30 procent av den globala tillväxten under 2018 och landet har förtroende för sin kapacitet att uppnå en rimlig tillväxt även under 2019.

Enligt NBS har handelskriget med USA definitivt påverkat Kinas ekonomi, men effekten är hanterbar.