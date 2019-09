Räntor och valutor: Pundet återhämtar sig efter tisdagens botten

ISM:s industriindex sjönk under det viktiga 50-strecket för första gången på tre år, till 49,1, och nedgången bland delindex var bred.

Nordea skriver i en ny prognos att avmattningen i den svenska ekonomin fördjupas till lågkonjunktur, och ser en BNP-tillväxt på 1,3 procent i år och 1,2 procent nästa år.

Arbetsmarknaden försämras och arbetslösheten stiger till över 7 procent till våren. Den negativa trenden påverkar avtalsrörelsen, som väntas landa i löneökningar på samma nivå som förra rundan, med treåriga avtal omkring 2 procent.

Det bidrar till att dämpa inflationen, som väntas ligga på eller under 1,5 procent under prognosperioden, något som kan innebär att inflationsförväntningarna riskerar att fastna under 2-procentsmålet.

"Vi räknar därför med att reporäntan sänks till -0,50 procent i år och att den därefter lämnas oförändrad hela prognosperioden", skriver Nordea.

De ansluter därmed till Danske Bank och Teknikföretagen som också tror att nästa åtgärd från Riksbanken blir en sänkning.