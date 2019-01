Räntor och valutor: Kronan tappar mot euron och dollarn

Räntor i euroområdets periferi sjönk på fredagen efter starka emissioner i Italien och Spanien och grekiske premiärministern Alexis Tsipras som överlevde en misstroendeomröstning. I euroområdets kärna steg räntorna svagt med tyska tioåringen upp 1 punkt till 0,24 procent.

Inflationstakten (HIKP) i euroområdet sjönk till 1,6 procent i december jämfört med 1,9 procent i november, visade statistik från Eurostat.

Det var i linje med förväntningarna enligt Reuters analytikerenkät och Eurostats snabbestimat.

Kärninflationen var oförändrad på 1,0 procent, jämfört med i november. Väntat var 1,0 procent.

Nordea skrev i en kommentar att detaljerna visar att kärninflationen är låg av rätt anledningar, vilket bör lugna ECB.

"Marknaden prisar fortfarande inte in gradvis stigande pristryck, men om kärninflationen börjar öka under året räknar vi med att den längre änden av inflationskurvan börjar förankras vid ECB:s mål, åtminstone så länge tillväxten inte avtar för mycket", skrev Nordea.

Den senaste tidens lägre inflation och tillväxt i euroområdet var så väntad att det inte är tillräckligt för att grusa förväntningarna om en räntehöjning, sade Sabine Lautenschläger, den mest framstående höken i ECB-rådet.

Flera indikatorer i euroområdet har kommit in sämre än väntat under senaste månaderna och marknadens förväntningar på första räntehöjningen från ECB har flyttats in på nästa år.

Sabine Lautenschlägers syn på läget har dock inte förändrats, utan hon kommer att vänta på prognoserna som kommer i mars "innan jag ändrar syn".

"Jag är datadriven om det här och jag tror det då vi fortfarande är i miljön vi spådde", sade hon i en intervju med Politico.