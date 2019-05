Räntor och valutor: Krona är något starkare mot euron

Under natten har japansk statistik visat på en större nedgång än förväntat för exporten i april medan maskinorderstatistik för mars däremot var bättre än väntat.

Riksbankens stabilitetsrapport väntas dessförinnan liksom brittisk KPI för april.

Pundet har stabiliserat sig vid nivå runt 1:14 mot euron samt kring 1:27 mot dollarn. Under tisdagen fick den brittiska valutan stöd av förnyat brexit-hopp. Labourledaren Jeremy Corbyn kommer dock inte att ge stöd åt det förslag om en ny folkomröstning om brexit-avtalet som premiärministern Theresa May fört fram, framkom det sent på tisdagen.