Räntor och valutor: Kiwi-dollarn visar styrka

USA-räntor uppvisar begränsade nettorörelser sedan onsdagseftermiddagen. Japanska räntor är upp runt 1 punkt jämfört med på onsdagen. Asiatiska börser visar samtidigt positiva rörelser under torsdagens handelssession medan USA-terminer är i stort oförändrade efter att de ledande amerikanska börsindexen stängde upp 0,5 till 0,6 procent på onsdagskvällen.

Från japanskt håll har premiärministern Shinzo Abe under natten meddelat om stimulansåtgärder med syfte att stödja ekonomin under kommande år. Med stimulanser för sammantaget motsvarande 239 miljarder dollar under kommande år är tanken att stödja landets långsiktiga tillväxt efter OS i Tokyo kommande sommar. Paketets storlek var något större än förväntat, skriver Bloomberg News men storleken de nya åtgärderna som presenterades lämnade ändå marknaden oimponerad.