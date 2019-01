Räntor och valutor: Dollarn tappar på mjuka signaler från Fed

Fed lämnade som väntat styrräntan oförändrad, men räntekommittén talar nu om framtida "justeringar" av styrräntan, i stället för som tidigare höjningar, och att man kommer att vara "tålmodig" med sådana beslut.

Därtill meddelade Fed i ett separat pressmeddelande att FOMC är redo att justera detaljerna i normaliseringen av balansräkningen: Fedchefen Jerome Powell sade vid presskonferensen att "normaliseringen" av balansräkningen kan bli klar tidigare, och på en högre nivå än vad som antagits tidigare. Fed utvärderar nu när det kan vara dags att avbryta neddragningen av balansräkningen.

Morgan Stanley konstaterade i ett kundbrev att Feds första möte 2019 visade sig bli "händelserikt", och att FOMC levererade ett "meningsfullt duvaktigt" budskap.

Amerikanska statsobligationsräntor sjönk också 4-8 punkter efter Fedbeskedet, mer i kortare löptider, och på terminsmarknaden prisar man nu in en något högre sannolikhet för en räntesänkning än en höjning från slutet av året (även om klart högst sannolikhet är oförändrad ränta).

Inkommande Europadata på torsdagen visade en betydligt svagare tysk detaljhandel än väntat i december, -4,3 procent jämfört med i november, vilket var långt under väntade -0,6. Antalet arbetslösa i Tyskland minskade samtidigt med 2.000 personer i december, mindre än väntade 10.000. Arbetslösheten låg dock som väntat kvar på 5,0 procent.

Eurostat rapporterade vidare att euroområdets BNP ökade 0,2 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet, enligt ett första estimat. Det var samma ökningstakt som under tredje kvartalet, och i linje med konsensusprognosen.

Commerzbank noterade att tillväxten var "mager", och att sentimentsindikatorer pekar mot att den underliggande tillväxttakten har dämpats ytterligare.

"Osäkerhet om utvecklingen i Kina, den olösta handelskonflikten mellan USA och Kina samt brexit fortsätter att tynga de ekonomiska utsikterna för 2019", skrev ekonomen Christoph Weil i ett kundbrev.

Italien är i teknisk recession efter att BNP preliminärt sjönk 0,2 procent under fjärde kvartalet, svagare än väntade -0,1 procent (-0,1 procent under tredje kvartalet). Spaniens BNP steg dock något mer än väntat, +0,7 procent, efter +0,6 procent under tredje kvartalet. Det dröjer till den 14 februari innan det kommer besked om huruvida BNP i euroområdets största ekonomi, Tyskland, lyckades återhämta sig efter att ha backat 0,2 procent under tredje kvartalet.

Eurostat rapporterade också att arbetslösheten i euroområdet var stabil, på 7,9 procent, i december, även det i linje med prognos.

Tidigare på torsdagen rapporterade Kina om viss förbättring i PMI-indexen i januari jämfört med i december. Industri-PMI steg blygsamt, men oväntat, till 49,5 från 49,4 (väntat 49,3). Capital Economics var dock inte imponerade.

"Den lilla förbättringen drevs av produktions- och råvarukomponenterna. Mindre uppmuntrande var den fortsatta nedgången i nya order. Och även om nya exportorder steg något så pekar index fortsatt mot en ytterligare avmattning i exporttillväxten", skrev de i ett kundbrev.