Räntor och valutor: Dollarn handlas högre

En fortsatt stark utveckling på Wall Street dämpad intresset för säkra statspapper ytterligare, vilket förde upp USA-räntorna till de högsta nivåerna på tre veckor. Drivande för utvecklingen var fortsatt stigande optimism om att handelskonflikten mellan USA och Kina kan komma att trappas ner.

"Det är en tro på att tövädret mellan USA och Kina växer, så det stabiliserar marknaderna. Risk-på-miljön tynger på statsobligationerna här", sade Craig Bishop, chefsstrateg vid RBC Wealth Management i Minneapolis, till Reuters.

Bloomberg News rapporterade på fredagseftermiddagen att Kina ska ha erbjudit sig att öka importen från USA så att handelsöverskottet mot USA kan föras mot balans till 2024.

Tidigare hade också Wall Street Journal rapporterat om att finansminister Steven Mnuchin överväger att ta bort vissa tullar på kinesiska varor. Finansdepartementet dementerade visserligen uppgifterna, men marknadsaktörer såg ändå positivt på saken.

Marknadsaktörer tala också om viss lättnad över statistik som visade att USA:s industriproduktion steg med 0,3 procent i december, något mer än väntat, och att produktionen i tillverkningsindustrin steg med hela 1,1 procent, vilket var betydligt bättre än prognos.

Asiatiska börser noterar mestadels svaga till måttliga uppgångar så här långt på måndagen, inkommande Kinadata bekräftade en inbromsning i ekonomin men bjöd åtminstone inte på några direkt negativa överraskningar.

Tillväxttakten i BNP sjönk till 6,4 procent under fjärde kvartalet från 6,6 procent under tredje kvartalet, och även om det var i paritet med det svagaste kvartalet under finanskrisen (+6,4 procent första kvartalet 2009) så var det i linje med konsensusprognosen.

Kinas nationella statistikbyrå (NBS) sade i en kommentar att Kina bidrog med nära 30 procent av den globala tillväxten under 2018 och landet har förtroende för sin kapacitet att uppnå en rimlig tillväxt även under 2019.