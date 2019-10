Räntor och valutor: Dollarn håller i sin styrka

"Trots räntesänkningar från Fed, politiskt brus och blandade statistikindikationer från USA under den senaste veckan ser dollarn ut att hålla i sin styrka. Den statistik som väntas under veckan, kombinerat med Fed-tal, väntas inte stärka tron för ytterligare sänkningar", sade Jingyi Pan, strateg på IG i Singapore, till Bloomberg News.

De öppna asiatiska börserna visar en positiv dragning på tisdagen, exempelvis stiger japanska index uppemot 1 procent.

Från japanskt håll har Tankan för det tredje kvartalet visat att stora japanska företags syn på konjunkturläget försämrades under det tredje kvartalet. Nedgången var dock mildare än befarat. Japansk arbetslöshet låg kvar på 2,2 procent under augusti, mot förväntan om ett tick uppåt till 2,3 procent. Japan har under natten även sålt tioårsobligationer till en snittränta på knappt -0,16 procent.

Japanska tvåårsräntan drar upp 2 punkter och tioårsräntan 5 punkter till -0,18 procent medan USA-räntor pekar begränsat uppåt.