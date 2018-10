Qliro sätter nya finansiella mål inför rapporten

Qliro Financial Services nya mål är att uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 100-125 miljoner kronor under 2019 vilket kan jämföras med tidigare mål om lägst 150 miljoner.

CDON Marketplace nya målsättning är att uppnå en tillväxt i de externa handlarnas bruttoförsäljningsvärde på över 20 procent årligen samt en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar på över 3 procent av nettoomsättningen per år. Tidigare långsiktiga mål var att uppnå en organisk tillväxt i bruttoförsäljningsvärde om 10 procent per år i genomsnitt och generera ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 1-2 procent av bruttoförsäljningsvärdet.

För Nellys vidkommande är de nya målen att uppnå en organisk tillväxt i nettoomsättningen över 10 procent per år samt en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar över 6 procent per år. Detta kan ställas mot tidigare långsiktiga mål om att uppnå en organisk tillväxt om 8 procent per år i genomsnitt och generera en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar om minst 6 procent.