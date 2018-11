Pundraset fortsätter – på väg mot sämsta dagen sedan brexit-omröstningen

Även det brittiska pundet har fått sig en känga och nådde under torsdagskvällen nya dagslägsta och har nu tappat 2,1 procent mot både dollar, euron och den svenska kronan.

Som lägst var pundet nere på 1,27 dollar per pund medan den vara nere på 1,12 euro per pund. Enligt Financial Times är pundet därmed på väg mot sin sämsta dag sedan själva brexit-omröstningen i juni 2016.

"Utvecklingen för pundet framöver beror på vad som händer politiskt. Det enda vi kan säga nu är att volatiliteten fortsätter att vara hög men att när man betraktar de alternativ som finns till att acceptera uppgörelsen så är de inga realistiska alternativ", sa Rickard Falkenhäll, senior valutastrateg på SEB, till Di tidigare under torsdagen.