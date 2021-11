Pundet fortsatt svagare efter Bank of Englands räntebesked

Så kan du bli en mer omtänksam arbetsgivare

Idag är kampen om arbetskraft stenhård. Företag över hela landet vrider och vänder på alla idéer för att locka talanger till deras bolag. Nya och intressanta förmåner kan vara lösningen för att både attrahera, motivera – och behålla personal.

– Företagstandhälsa är en värdefull förmån för både arbetsgivare och anställda. För att kunna skapa friska arbetsplatser måste man ha en helhetssyn på hälsa, där munhälsan i allra högsta grad ingår, säger Hadi Ahmad, medgrundare samt tandläkare och kliniskt ansvarig på Dentme.

Dentme är först i Sverige med att erbjuda tandhälsa som förmån till arbetsgivare. Samtliga medarbetare erbjuds en årlig undersökning på någon av Dentmes partnerkliniker. Dessutom kan de när som helst få råd och hjälp av erfarna tandläkare och tandhygienister direkt via mobilen eller surfplattan.

– Det lönar sig att arbeta förebyggande – både för företaget och individen. För oss känns det självklart att patienten ska kunna möta tandläkare digitalt på samma sätt som inom andra områden och samhället i stort, säger David Kruse, medgrundare samt vd och betonar att arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för sina anställdas hälsa och välmående.

Hadi Ahmad berättar att cirka 40 procent av Sveriges befolkning inte har regelbunden kontakt med tandläkare. Många lider dessutom av tandläkarrädsla.

– Det har blivit ett folkhälsoproblem. Vi gör det enklare för patienten att snabbt få hjälp och råd samtidigt som vi är med och frigör resurser på klinikerna. Vi vet hur mycket tid som går åt till att diagnostisera saker som enkelt kan skötas från mobilen, som exempelvis en tappad fyllning eller krona, säger han.

Det första besöket sker via appen, vilket betyder att de anställda inte behöver lägga tid på att besöka en klinik. De kan ta samtalet på en kafferast, eller hemma i soffan. Bedömer Dentmes tandläkare att patienten behöver vidare vård bokar de in ett besök på någon av deras anslutna partnerklinikerna.

– Du kan enkelt boka in en uppföljning via appen vilket sparar tid för både patienter och tandläkare. Hela och friska tänder är viktigt för att vi ska kunna leva ett bra liv. Med Dentme som personalförmån får du friskare medarbetare samtidigt som du blir en attraktiv arbetsgivare och stärker ditt varumärke på lång sikt, säger David Kruse.

Så kan du bli en mer omtänksam arbetsgivare

Om Dentme

Dentme är en app där du kan prata direkt med legitimerad tandvårdspersonal via mobil eller surfplattan på en plats och tid som passar dig. En konsultation via Dentme är en snabb och enkel väg att få tips och vägledning till en friskare mun. Dentme erbjuder professionell rådgivning under flertalet av dygnets timmar. De har lång erfarenhet av att ge god tandvård och hjälper dig med tandvårdsrädsla att känna dig trygg utan långa väntetider och stereotypa behandlingsrum.