Pundet försvagas mot dollarn inför Theresa Mays plan B

"Dollarn gynnas just nu av rollen som säker hamn", sade Esther Maria Reichelt, valutastrateg vid Commerzbank, till Reuters.

"Fed kan dämpa effekten av en svagare ekonomi med penningpolitiska verktyg… skydda USA relativt väl från svagare global tillväxt och att göra dollarn till förstahandsvalet bland valutor", sade hon.

Kinadata bekräftade på morgonen en inbromsning i ekonomin men bjöd inte på några direkt negativa överraskningar.

Tillväxttakten i BNP sjönk till 6,4 procent under fjärde kvartalet från 6,6 procent under tredje kvartalet, och även om det var i paritet med det svagaste kvartalet under finanskrisen (+6,4 procent första kvartalet 2009) så var det i linje med konsensusprognosen.