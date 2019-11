Protesterna i Hongkong slår mot Schweiz klockexport

Totalt exporterade Schweiz klockor till ett värde av drygt 2 miljarder schweizerfranc, motsvarande 19,4 miljarder kronor, under oktober. Det visar statistik från branschorganisationen Federation of the Swiss Watch Industry.

Den största delen av exportkakan gick till USA med 227,5 miljoner schweizerfranc vilket var en ökning på 9,5 procent jämfört med oktober 2018. Även fastlandskina gick starkt med en ökning på 17,6 procent till 218,4 miljoner schweizerfranc och gick därmed om Hongkong för första gången under de omkring 30 år som statistiken sammanställts.