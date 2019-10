Naspers Prosus lägger bud på Just Eat värt omkring 61 miljarder

Därmed inleds en budstrid kring bolaget då Just Eat är på väg att gå samman med Takeaway.com. Prosus uppger att de fört samtal med Just Eats styrelse men att parterna inte lyckas nå en överenskommelse.

Kontantbudet ligger på 710 pence per aktie vilket motsvarar en premie på 20 procent jämfört med måndagens stängningskurs på 589 pence. Det framgår av ett pressmeddelande.

Takeaway.com, vars bud på Just Eat uppgår till 0,9744 Takeaway.com-aktier per Just Eat-aktie, stiger med 4,5 procent efter Prosus bud.

Tyska Delivery Hero stiger i sin tur 4,8 procent efter beskedet.