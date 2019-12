Prosus höjer erbjudandet i budstriden kring Just Eat

Enligt Bloomberg uppgick Takeaways senaste bud till 710 pence per aktie, medan Prosus senaste kontantbud uppgår till 740 pence per aktie. Just Eats aktie stiger med 0,7 procent under måndagsförmiddagen till kursen 782,4 pence per aktie. Takeaways bud består helt av egna aktier.

”Till skillnad från Takeaways bud, vilket bygger på att aktiekursen håller sig ovanför sektorns multipel, så erbjuder vårt kontantbud ett säkert värde för Just Eats aktieägare. Vi uppmanar aktieägare att acceptera vårt bud, då det är det enda som levererar säkerhet inför den obestridliga industriförändringen”, skriver Prosus vd Bob van Dijk i ett pressmeddelande.