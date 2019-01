Autoliv redovisar mindre försäljning än väntat – skjuter på mål för 2020

Den organiska försäljningstillväxten i fjärde kvartalet uppgick till 4,2 procent, att jämföra med förväntade 7,1 procent. Tillväxten kan ses i ljuset av att fordonsproduktionen minskade med över 5 procent i kvartalet enligt IHS.

Även prognosen för den justerade rörelsemarginalen för 2019 kommer in under förväntan, 10,5 procent, att jämföra med estimerade 10,9 procent. Den justerade rörelsemarginalen för fjärde kvartalet kom samtidigt in högre än förväntat, 10,9 procent mot 10,5 procent i förväntad nivå.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet landade på 21 miljoner dollar, lägre än förväntade 23,7 miljoner dollar. Det justerade rörelseresultatet för perioden landade på 240 miljoner dollar, högre än förväntade 236 miljoner dollar.

Autolivs mål för 2020 är försäljning på minst 10 miljarder dollar och en justerad rörelsemarginal om cirka 13 procent. Målen tas upp i samband med rapporten för fjärde kvartalet och bolaget säger nu att man inte kommer att nå dem 2020.