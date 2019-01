Prognos: Svensk KPIF-inflation stilla på 2,1 procent i december

KPIF-inflationen väntas komma in 0,1 procentenheter under Riksbankens egen prognos. Den numer så viktiga KPIF-inflationen exklusive energi väntas däremot komma in i linje med Riksbankens prognos.

Det framgår av SME Direkts prognosenkät.

I november sjönk KPIF-inflationen till 2,1 procent från 2,4 procent i oktober, vilket var 0,1 procentenhet lägre än vad som väntades enligt SME Direkts enkät och 0,3 procentenhet under Riksbankens prognosbana.

Nu spås KPIF, enligt snittet i SME Direkts enkät, ha stigit 0,4 procent mellan november och december, och ha stigit med 2,1 procent jämfört med motsvarande månad i fjol.

KPIF-inflationen exklusive energi, som är det mått som kanske är viktigast för Riksbanken för närvarande, sjönk till 1,4 procent i november från 1,5 procent i oktober. Det var 0,2 procentenheter under SME-förväntningarna och 0,3 procentenheter under Riksbankens prognos.

Nu i december väntas KPIF exklusive energi ha stigit med 1,5 procent i årstakt. Inflationstakten mätt som KPI väntas ha legat kvar på 2,0 procent i december, samma nivå som i november.

Riksbankens prognos, från den penningpolitiska rapporten som publicerades den 20 december, pekar mot en KPIF-inflation på 2,2 procent i december och en KPI-inflation på 2,1 procent. KPIF-inflationen exklusive energi väntas enligt Riksbanken ligga på 1,5 procent.

Swedbank räknar med att KPIF-inflationen steg nästan 0,2 procentenheter i december, främst drivet av högre priser på flyg och el, medan bränslepriserna sjönk.

De noterar att matpriserna sjönk i både Norge och Danmark i december, vilket innebär viss nedåtrisk mot deras prognos. I Danmark var dock prisutvecklingen för frukt och grönt hygglig, vilket indikerar stigande priser i dessa undergrupper i Sverige också, vilket är normalt för säsongen.

Danske Bank noterar att decemberinflationen kom in lite högre än de väntat i Norge och marginellt lägre i Danmark.

Av mest relevans för deras egna siffror är flygpriserna, som steg i Norge men föll i Danmark.

"Vår inflationsprognos bygger på antaganden om kraftigt stigande priser, vilket säsongsmässigt är normalfallet, men historiskt är vi bättre korrelerade med Danmark än med Norge, vilket i sin tur indikerar en nedsidesrisk mot vår prognos", skriver Danske Bank i ett kundbrev.