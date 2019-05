Prognos: KPIF-inflationen tros stiga till 2,1 procent i april

KPIF-inflationen väntas därmed komma in i linje med Riksbankens nya nedreviderade prognos, efter att inflationen under början av året kommit in klart lägre än Riksbanken väntat sig. KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, väntas också hamna i linje med Riksbankens prognos.

Det framgår av Infront Datas prognosenkät.

I mars sjönk KPIF-inflationen till 1,8 procent, från 1,9 procent i februari, vilket var i linje med förväntningarna i Infront Datas enkät och 0,5 procentenheter under Riksbankens prognosbana.

Nu spås KPIF, enligt snittet i Infront Datas enkät, ha stigit 0,7 procent mellan mars och april, och ha stigit med 2,1 procent jämfört med motsvarande månad i fjol.

KPIF-inflationen exklusive energi steg till 1,5 procent i mars jämfört med i februari. Det var lite högre än de 1,4 procent som analytikerna i Infront Data räknat med, och 0,3 procentenheter under Riksbankens prognos.

I april väntas KPIF-inflationen exklusive energi ha stigit ytterligare till 1,6 procent. Inflationstakten mätt som KPI väntas ha stigit till 2,2 procent, jämfört med 1,9 procent i mars.

Riksbankens prognos, från den penningpolitiska rapporten som publicerades den 25 april, pekar mot en KPIF-inflation på 2,1 procent i april och en KPI-inflation på 2,2 procent. KPIF-inflationen exklusive energi väntas enligt Riksbanken ligga på 1,6 procent.