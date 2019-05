EMU-inflationen revideras ned – lönerna spökar

Däremot reviderades prognosen för nästa år ned med en tiondels procentenhet till 1,4 procent.

Det framgick av kommissionens vårprognos. Den tidigare prognosen kom den 7 februari.

Anledningen är att energipriser väntas falla ytterligare de kommande kvartalen. Vidare finns få tecken på högre löneökningar som kan driva på den underliggande inflationen, skrev kommissionen.

Med utgångspunkt från marknadens förväntningar väntas priset på Brentolja i genomsnitt ligga på 69:19 dollar per fat under 2019 och 67:84 dollar under 2020.

Inflationsprognosen betyder att ECB inte heller 2020 skulle nå sitt mål, att hålla inflationen i euroområdet "under men nära 2 procent på medellång sikt". Kommissionens beräkningar har utgått från terminsmarknaden.

För hela EU (de 27 kvarvarande EU-länderna) sänkte kommissionen sin inflationsprognos med en tiondel för både i år och nästa år till 1,5 respektive 1,6 procent.

EU-kommissionen reviderade på tisdagen ned sin prognos för tillväxten med en tiondels procentenhet, både i euroområdet och i EU27, och både för 2019 och 2020.

Den tidigare prognosen kom den 7 februari.

Inbromsningen i världens tillväxt och handel tynger EU:s ekonomi, som dock stöds av inhemsk efterfrågan, stigande sysselsättning och låga finansieringskostnader.

Euroområdets BNP-ökning spås nu bli 1,2 procent i år och 1,5 procent nästa år.

Tillväxten hos de 27 kvarvarande EU-länderna efter brexit väntas bli 1,4 procent i år och 1,7 procent nästa år.