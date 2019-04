Profilgruppen stärker resultatet – men spår avmattning

Resultatet efter skatt landade på 25,6 miljoner kronor, mot 25,8 Mkr i under samma period i fjol. Kassaflödet från den löpande verksamheten föll samtidigt till minus 54,4 miljoner kronor, från att ha kommit in på plus 29 Mkr i första kvartalet 2018.

”Resultatet för årets första kvartal är för tredje året i rad det bästa vi hittills presterat. Jag tycker att samtliga områden i verksamheten gör ett riktigt starkt arbete, där vår kundnytta och effektivitet hela tiden förbättras. Våra stora pågående framtidssatsningar - ny pressanläggning för utökad kapacitet och uppstart av nytt affärssystem - löper enligt plan”, skriver Per Thorsell i vd-ordet.