Priset på råolja i oktober går mot största fallet på nästan tre år

I går rapporterades att de amerikanska oljelagren steg under förra veckan, vilket var femte veckan i följd med ökande lager. Som en konsekvens sjönk oljepriset. Spotpriset på Brent sjönk med 0,9 procent och på WTI-olja med 0,3 procent. Under onsdagen har priserna legat på plus under förmiddagen, men utvecklingen är svagt negativ.

För hela månaden oktober är prisutvecklingen den svagaste på lång tid. WTI-olja går mot det största pristappet sedan januari 2016 och för Brent-olja – i skrivande stund ner över 8 procent – är också det den svagaste prisutvecklingen sedan januari 2016.