Prenumerationsfest för The New York Times – aktien rusar

Den anrika dagstidningen The New York Times har gott om ånga i de digitala tryckpressarna. På torsdagen meddelade bolaget att de adderade 265.000 digitala prenumeranter under det senaste kvartalet.

"Tillväxten av digitala prenumerationer accelererade under den andra halvan av 2018 och vi avslutade året med 3,4 miljoner digitala prenumeranter och 4,3 miljoner prenumeranter totalt", säger Mark Thompson, vd för The New York Times, i ett pressmeddelande.