Powell: Handels- och konjunkturoro tynger utsikterna för USA

Samtidigt som privatkonsumtionen återhämtat sig sedan det första kvartalet har näringslivets investeringar ”bromsat anmärkningsvärt” enligt Fed-chefen. Dessutom tycks tillväxten generellt ha växlat ned under det andra kvartalet.

Samtidigt lyfter Jerome Powell fram flera orosmoln. Förutom handelsspänningarna och tecknen på en global inbromsning som fyllt tidningsrubriker hela våren lyfter han också utmaningar på hemmaplan. Bland annat noterar Jerome Powell att nettoexporten och lageruppbyggnad – två faktorer som fungerar dåligt som temperaturmätare i ekonomin – drivit ökningen av tillväxten under det första kvartalet.

Terminerna vänder upp inför börsöppningen i New York kort efter att Fed-chefens uttalande publicerats. Hans uttalanden tycks därmed tolkas duvaktigt, eller åtminstone inte så hökaktigt som somliga befarat.

Marknaden har i stort sett prisat in en räntesänkning vid det penningpolitiska mötet i slutet av juli. Förväntningarna har dock kommit ned sedan sysselsättningsstatistiken för juni kom in överraskande starkt för lite mer än en vecka sedan. Andelen som spår en räntesänkning vid mötet i slutet av månaden har fortsatt att minska under veckan men ligger fortsatt över 90 procent enligt data från Bloomberg.

En knapp majoritet spår också ytterligare en sänkning till intervallet 1,75-2 procent vid septembermötet.