Postnords ordförande får skattesmäll – missade deklarera 7 miljoner

Det var under Skatteverkets granskning av Christian W Janssons inkomster under beskattningsåret 2016 som granskarna upptäckte en utbetalning på 7 Mkr från Christian W Janssons cypriotiska bolag Carl Westin Ltd, skriver Expressen.

Enligt myndigheten har Christian W Jansson lämnat oriktiga uppgifter när han inte redovisade utdelningen. Christian W Jansson uppger i sin tur till Skatteverket att det handlar om ett misstag, skriver Expressen.