Postnord säger upp dyrt hyresavtal

I takt med neddragningarna och personalminskningarna i Postnord har hyresavtalet för huvudkontoret Arken blivit en allt dyrare affär. Med en bashyra på 92 miljoner kronor per år har bolagets kostnad för de tomma ytorna i Arken årligen uppgått till mer än 30 miljoner kronor per år. Det motsvarar 42 procent av bolagets justerade rörelseförlust under årets tre första kvartal.