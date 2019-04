Positivt avslut på New York-börserna – Delta lyfte på rapport

En avvaktande handel präglade onsdagen på Wall Street inför att protokollet från den amerikanska centralbanken skulle offentliggöras. Vid beskedet i mars indikerade Feds dot plot inga räntehöjningar i år, vilket innebar en sänkning från decembermötet då centralbanken indikerade två höjningar under 2019. Under de två kommande åren spås endast en räntehöjning i Feds dot plot.

”En majoritet av deltagarna förväntade sig att utvecklingen av de ekonomiska utsikterna och riskerna för dessa utsikter sannolikt skulle motivera att lämna intervallet oförändrat under resten av året”, framgår vidare.

Bland enskilda bolag gick flybolaget Delta Airlines starkt efter att bolaget rapporterat en justerad vinst för första kvartalet på 96 cent per aktie, vilket är 6 cent per än analytikerkonsensus, enligt en sammanställning från Refinitiv. Flygaktien hade vid stängning lyft 1,6 procent.

Även New York-börsens nykomling, det anrika klädbolaget Levi's, släppte kvartalsrapport för första gången på onsdagen efter noteringen tidigare i våras. Vinsten per aktie ökade med 5 cent jämfört med motsvarande period året innan till 37 cent. Försäljningen ökade samtidigt med 7 procent till 1,44 miljarder dollar. Aktien avancerade 3,8 procent under handelsdagen.