Pareto Securities upprepar köp för verkstadsbolaget ABB och höjer i samma veva riktkursen till 400 kronor (370). Den högre riktkursen återspeglar bolagets besked under kapitalmarknadsdagen om att e-mobilitetsdivisionen ska särnoteras under första halvåret 2022. Pareto bedömer att listningen är värd minst 24 kronor per aktie.