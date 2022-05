Plötsligt fall i H&M under eftermiddagen – aktien ner 4 procent

Klädkedjan H&M har vänt en mindre uppgång vid lunchtid till en relativt kraftig nedgång under eftermiddagen. I nyhetsflödet noteras att Carnegie dragit ned sin riktkurs för fjärde gången på tre månader. Samtidigt rasar amerikanska klädkedjan Abercrombie & Fitchs i New York efter att ha levererat såväl kvartalsresultat som försäljningsprognoser under förväntan.