Pinterest väntas stiga under första handelsdagen

Pinterest, som väntas ta in 1,2 miljarder dollar vid noteringen, är en av flera uppmärksammade tech-noteringar på Wall Street under 2019. Först ut blev Lyft i en bejublad öppning som därefter förbyttes i brant kursfall. Skjutsdelningstjänstens akties stängningskurs på tisdagen var 56:25 dollar, 22 procent under introduktionskursen 72 dollar.

Senare i år väntas också bland annat Lyfts konkurrent Uber och meddelandetjänsten Slack gå mot börsen.