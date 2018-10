Philip Morris stiger på rapport

Philip Morris-aktien var upp drygt 4 procent på New York-börsen efter ett par timmars handel på torsdagen. Detta efter en rapport med 12 procent högre vinst per aktie än konsensusförväntningarna under det gångna kvartalet.

Intäkterna landade på 7,5 miljarder dollar mot väntade 7,17 miljarder, och helårsprognoserna upprepades efter två sänkningar hittills i år. Enligt Jefferies var det en besvikelse att prognosen trots det starka kvartalet inte höjdes.