Pessimismen breder ut sig – Wall Street stängde ned igen

Energisektorn gick klart svagast med en nedgång på 2,8 procent för S&P 500:s delindex. Även oljan bjöd på volatil handel på oro över den globala konjunkturen och vid New York-börsens stängning vad Nordsjöoljan Brent ned 3,1 procent till 54,9 dollar per fat medan amerikanska WTI hade backat 2,6 procent till 4,1 dollar per fat.