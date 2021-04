Få koll på de viktigaste händelserna under torsdagen 29 april

Modebolaget Wesc, som är årets solklara vinnare på First North efter helomvändningen till att bli en förvärvare av underleverantörer i byggsektorn, fortsatte att rusa i onsdagshandeln. Bolagets storägare, den tidigare Roxette-stjärnan Per Gessle, ser dock ut att ha kastat in handuken och sålt allt innan rusningen i april.