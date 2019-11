Peptonic fortsätter öka försäljningen – men kostnaderna ökar

Resultat per aktie ökade till minus 0,03 kronor från minus 0,04 kronor.

”Den finansiella situationen i bolaget är bra. Bruttomarginalen har sjunkit jämfört med tidigare. Detta förklaras delvis genom förskottsbetalningen från Yuanjia Bio i samband med distributionsavtalet. Eftersom försäljningspriset till Kina ligger under priserna för Sverige och Finland, påverkas bruttomarginalen negativt. Dock skall detta kompenseras med mycket större volymer framöver. En ytterligare förklaring är att försäljningen under 2018 skedde nästan enbart via egen nätbutik i Sverige, vilket ju innebar en hög bruttomarginal”, kommenterar vd Johan Inborr i rapporten.

Bolagets arbete med att utöka produktportföljen pågår för fullt.

”Vi utvärderar ett flertal intressanta produkter och produktkoncept som vi hoppas kunna informera marknaden om inom kort”, skriver vd.