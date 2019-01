Pensionsfonder kräver ökad säkerhet vid gruvdammar

Ett liknande system med uppföljningsklassificeringar förordades av industriorganisationen International Council on Mining and Metals så sent som 2016, utan att implementeras i branschen.

Under onsdagen greps ett antal av Vales tjänstemän misstänkta för att ha bortsett från potentiella faror vid den överbelastade dammen. Bland dessa fanns två tyska inspektörer från företaget Tüv Süs, som inspekterade dammen i september.

Dammkatastrofen är inte ensam i sitt slag. I november 2015 brast en liknande dam som samägdes av Vale och brittiska BHP Billiton, med 19 dödsoffer som följd.